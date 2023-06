IT-alert, simulazione di calamità anche a Troina

Il sindaco di Troina Alfio Giachino, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, informa la cittadinanza che mercoledì 5 luglio prossimo anche Troina prenderà parte al test regionale di verifica del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale “IT-alert”, che consentirà di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze.

Messaggio alle 12 sui telefonini

Alle ore 12,00 circa tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile in Sicilia saranno raggiunti da un messaggio di test alert suonando contemporaneamente ed emettendo un particolare segnale distintivo. Chi riceve il messaggio è invitato a leggere il testo e a collegarsi con il sito www.it-alert.it , per rispondere al questionario e concorrere a migliorare l’efficacia del sistema.

“Non allarmarsi, è una esercitazione”

“Invitiamo i nostri concittadini a non allarmarsi perché non si tratta di alcun pericolo reale, ma di una semplice esercitazione – spiega il primo cittadino – , partecipando attivamente al test che, superata la fase di prova, si trasformerà in uno strumento efficace di informazione, protezione e prevenzione a servizio delle nostre comunità e dei territori. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è comunque possibile chiamare il nostro Centro Operativo Comunale allo 0935/650259”.

Sperimentazione in 4 regioni

La sperimentazione che, oltre che in Sicilia sarà effettuata anche in altre 4 regioni, servirà per verificare le funzionalità di questa nuova tecnologia e di migliorarla e non andrà a sostituire le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma a integrarle. Superata la fase di test IT-alert consentirà infatti di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, inizialmente rispetto a sei casistiche di competenza del servizio nazionale di Protezione Civile: maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali e precipitazioni intense.