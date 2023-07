Festa della Patrona, il sindaco, “stop alle polemiche in queste ore”

“Le polemiche di questi giorni rischiano di offuscare quello che rappresenta il periodo più importante per gli ennesi”. Lo afferma il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro che, sulla sua pagina social, ha invitato le forze politiche a lui avverse di placare i toni in occasione della festa di Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna che si celebra nella giornata di oggi.

L’appello all’opposizione

“Invito gli esponenti della nuova opposizione, che si è aggiunta alla vecchia, per i quali sono improvvisamente passato da essere considerato il migliore sindaco della storia di Enna al probabilmente peggiore, di rinviare di 36 ore le polemiche, dimostrando amore per la città e per i suoi valori più profondi” spiega il sindaco, recentemente attaccato da Fratelli d’Italia.

Lo scontro politico

Al centro dello scontro politico, il rimpasto deciso dal capo dell’amministrazione che ha scontentato certamente FdI: il partito della Meloni ha rimproverato Dipietro di aver “tradito” il mandato elettorale, scegliendo come alleati partiti come Mpa e Iv ed invitandolo a rassegnare le proprie dimissioni.

Il messaggio alla città

Il sindaco, tornando alla festa del 2 luglio, ha lanciato un messaggio alla città, che si sta già stringendo attorno alla sua Patrona.

“Un giorno in cui la straordinaria popolazione – scrive il sindaco – ennese esalta il proprio attaccamento alle tradizioni che i nostri padri prima ed ora noi, portiamo avanti da secoli e che in questi anni, come Amministrazione comunale, abbiamo reso sempre più importanti dedicandogli eventi e anche un apposito spazio espositivo”.

“Un sentito ringraziamento va, come sempre, a tutti coloro – aggiunge Dipietro – che con il loro impegno fanno del 2 luglio un giorno importante e indimenticabile per tutto noi, a cominciare dalla Confraternita degli Ignudi, che porta avanti questo secolare appuntamento con la fede e la tradizione, passando per le forze dell’ordine e di protezione civile e senza dimenticare il significativo apporto degli uffici comunali. In ultimo un ringraziamento anche al cavaliere Angelo Di Martino che, oltre a svariati atti di liberalità nei confronti della cittadinanza, offre da anni il mezzo con il quale vengono trasportati i gioielli della Patrona”