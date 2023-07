“Gli spettacoli ci fanno vivere”, lettera di ambulante al sindaco

Reclama più spettacoli che consentono a numerosi operatori economici della città e della provincia di lavorare e portare soldi a casa. E così un ambulante, un paninaro, ha deciso di lanciare un appello all’amministrazione di Enna per chiedere un’estate ricca di eventi.

La festa della Madonna

La recente festa della Madonna, patrona di Enna, la cui organizzazione è stata al centro di polemiche tra l’opposizione ed il sindaco, figlie del recente rimpasto deciso dal primo cittadino, Maurizio Dipietro, ha, comunque, lasciato soddisfatta una buona fetta della filiera commerciale.

“Abbiamo lavorato bene”

“Io ho lavorato fino alle 23 e sarò sincero: ho fatto il mio incasso , come tutti i colleghi i bar e pizzerie della zona. Concordo che lo spettacolo non era di livello nazionale ma i giochi d’artificio sono stati belli ed anche i commenti dei clienti” scrive nella sua lettera aperta l’ambulante.

“Contiamo negli eventi estivi”

“Io da operatore non voglio criticare ma chiedo al sindaco all’assessore di riferimento ed ai consiglieri di organizzare ad Agosto una bella estate, non si chiedono big ma spettacoli dignitosi . Ora basta fare polemiche e sentirci ennesi per il meglio di Enna” si legge nella lettera dell’operatore commerciale.