L’arbitra ennese Rizzo nella Commissione nazionale serie D

L’assistente Elvira Rizzo, ennese, entra alla Commissione arbitri nazionale serie D. L’annuncio è della sezione di Enna dell’Aia, associazione italiana arbitri.

Il debutto di Elvira Rizzo

“Il debutto in serie D avvenuto ad aprile è stato il sigillo di un’ultima stagione che l’ha vista designata nelle migliori gare del massimo campionato regionale, impegnata anche in finali e semifinali play-off e play-out. Ma non sono state da meno le precedenti stagioni, in cui l’impegno, la passione, la costanza di rendimento, la voglia di non mollare mai l’hanno portata a superare le immancabili difficoltà nel suo percorso e a crescere per raggiungere, finalmente, questo agognato obiettivo” si legge in una nota della sezione di Enna dell’Aia.