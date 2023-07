Premio per i pupi antimafia di Angelo Sicilia

È stato lo spettacolo su don Pino Puglisi a concludere a Enna l’esperienza artistica di Angelo Sicilia con un riconoscimento conferito all’associazione Magma di Paolo Previti.

L’impegno civile

Un premio all’artista siciliano dedicato al suo impegno civile e sociale attraverso il teatro dei pupi. Da oltre 25 anni, Angelo Sicilia porta in giro la sua arte nelle piazze, nelle scuole e nei teatri di tutta Italia contribuendo a diffondere una cultura della legalità.

I pupi di Impastato, Falcone e don Puglisi

E lo fa attraverso personaggi come Peppino Impastato, Falcone e Borsellino, Don Pino Puglisi, Giuseppe Di Matteo, Rosario Livatino e Francesca Morvillo, Pio La Torre, Biagio Conte, scomparso di recente, con uno spettacolo in preparazione dedicato al missionario laico.

“Premio ripaga il lavoro di anni”

“Il Premio Magma – dice Angelo Sicilia – ha ripagato tanti anni di lavoro nel segno dell’impegno civile. Riconoscimenti come questi, per noi della Compagnia dei Pupi Antimafia, significano uno sprone nel continuare il nostro lavoro e tenere sempre accesa la memoria, la speranza e soprattutto per ricordare alle nuove generazioni quello che siamo stati noi, nel nostro passato recente, proprio per non ripetere gli stessi errori. Anche e soprattutto per costruire un percorso di liberazione, una volta per tutte, dalla mafia e dalla criminalità organizzata. Lo spettacolo che abbiamo voluto utilizzare per celebrare questo momento è stato sulla storia di don Pino Puglisi, che con le sue parole ci indica sempre una strada. La strada della legalità senza compromessi con nessuno”.