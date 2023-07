Rogo al cantiere ferroviario, “lavori non si fermino”

“E’ un atto particolarmente grave che non deve rallentare il calendario dei lavori del cantiere ferroviario ed allungare i tempi di completamento di un’opera strategica per il Paese”. Lo afferma la deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, in merito all’incendio di natura dolosa verificatosi a Catenanuova, nel cantiere del raddoppio ferroviario Bicocca- Catenanuova, dove è stata dato alle fiamme un escavatore del Cantiere edile WeBuild.

Responsabili da assicurare alla giustizia

“Ho preso contatti con le Istituzioni locali e le forze dell’ordine che stanno già operando in sinergia con gli organi inquirenti per verificare le cause ed assicurare alla giustizia i colpevoli” prosegue la parlamentare nazionale di FdI che da componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, rassicura che “lo Stato è presente e vigile: già da tempo sono poste in essere, azioni preventive sul controllo ed il monitoraggio dei cantieri, ad opera delle forze dell’ordine”.

Solidarietà all’azienda

Ad essere colpita dall’intimidazione è stata una azienda subappaltatrice dei lavori per la rete ferroviaria Bicocca-Catenanuova, legata alla Palermo-Catania.

“La mia solidarietà va innanzitutto all’imprenditore danneggiato, ai lavoratori, all’ANCE nazionale e di Enna, della quale raccolgo l’invito alle Istituzioni ad operare, a Trenitalia e ai cittadini di Catenanuova” conclude la parlamentare.