Ex stazione di Valguarnera, “Comune la compri coi fondi del Pnrr”

Il vecchio edificio che ospitava gli uffici della ex stazione ferroviaria di Valguarnera, abbandonato da tempo e divenuto ormai un rudere, è oggi oggetto di richiesta da parte dei consiglieri di opposizione Angelo Bruno e Filippa Greco affinché venga acquisito al patrimonio immobiliare del Comune.

Immobile di proprietà delle Ferrovie

L’immobile di proprietà ancora oggi delle Ferrovie dello Stato versa infatti in uno stato di degrado assoluto e secondo l’intendimento dei due consiglieri sarebbe interessante recuperarlo attraverso i fondi del PNRR destinati al Comune, al fine di essere destinato ad ostello gestito da giovani valguarneresi.

I collegamenti con Piazza Armerina negli anni ’60 e ’70

Questo vecchio edificio ha sicuramente un valore storico ed affettivo per tante migliaia di persone che negli anni 60 e 70 si recavano giornalmente a Piazza Armerina con le famose littorine per ragione di studio. Una linea ferroviaria divenuta nel tempo famosa, che partiva da Dittaino, passava per Valguarnera e Piazza Armerina con destinazione ultima Caltagirone.

La proposta di 2 consiglieri

“Abbiamo proposto -propongono Bruno e Greco- un atto di indirizzo all’Amministrazione comunale e al Consiglio comunale, ognuno per le rispettive competenze, finalizzato all’acquisizione dell’immobile ex Stazione ferroviaria di Valguarnera presente proprio in via della Stazione. Abbiamo deciso di firmare questa mozione, proprio dopo aver visto che l’idea lanciata da alcuni cittadini è stata accolta con molto entusiasmo. L’immobile dell’ex stazione ferroviaria- scrivono- rappresenta un valore storico e culturale, che da sempre è stato oggetto di discussione e interesse da parte dell’intera comunità”.

“Farne un ostello gestito da giovani”

Ed in considerazione del fatto che proprio in questo momento è concessa la valorizzazione e riqualificazione di immobili pubblici e tenuto conto inoltre che li nostro comune potrebbe intercettare finanziamenti anche grazie ai fondi del PNRR, abbiamo deciso di presentare questo atto di indirizzo per far sì che l’edificio in questione possa una volta riqualificato, essere utilizzato come ostello gestito da giovani valguarneresi per accogliere cicloturisti, pellegrini del cammino di San Giacomo e i turisti che decidono di visitare la nostra comunità”

“Proponiamo quindi all’Amministrazione comunale e al Consiglio comunale- concludono i due consiglieri- di accogliere il nostro atto di indirizzo finalizzato all’acquisizione dell’immobile ex Stazione ferroviaria di Valguarnera di via della Stazione e in seguito reperire le somme necessarie per riqualificare l’immobile.”

Rino Caltagirone