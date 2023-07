Il Gattopardo “sbarca” a Centuripe, ciak della serie tv Netflix ai Calanchi

Le riprese della serie Tv Il Gattopardo, firmata da Netflix, ai Calachi di Centuripe. La produzione ha scelto il “deserto” ennese con il suo suggestivo paesaggio per alcune delle scene di quel che si candida già a diventare una delle opere televisive più emozionanti di sempre. “Dopo Palermo e Siracusa, Netflix sceglie Centuripe e i suoi meravigliosi Calanchi per il remake del Gattopardo” dice entusiasta il sindaco di Centuripe Salvatore La Spina.

Kim Rossi Stuart e Deva Cassel

I sei episodi saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci.

La serie, in sei episodi, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures.

La regia

ll regista Tom Shankland porterà in vita per Netflix tutta la modernità del romanzo di Tomasi di Lampedusa. Shankland, peraltro, non sarà l’unico regista: firmerà infatti gli episodi 1-2-3

La storia

La storia del Gattopardo è ambientata nella Sicilia dei moti del 1860, periodo in cui don Fabrizio Corbera, il principe di Salina conduce una vita piena di agi e di spensieratezza. Il nuovo assetto politico, che porterà all’unificazione dell’Italia convincerà don Fabrizio e l’intera aristocrazia siciliana a stringere nuove alleanza per evitare di perdere quei privilegi che hanno sempre goduto. Per salvare la sua famiglia, dovrebbe organizzare le nozze tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi. Ma, se lo facesse, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. Il potere, l’amore e il progresso si intrecciano, in un romanzo (e in una serie) più attuali che mai