Smottamento sulla Provinciale 116, chiuso tratto di Pietralonga

“La Sp 116 per Muglia è temporaneamente chiusa nella zona di Pietralonga a causa di uno smottamento verificatosi durante i lavori di rifacimento del tratto stradale”. Lo ha annunciato il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina sulla sua pagina social per avvertire di quanto accaduto nelle ore scorse ed avvertire gli automobilisti del disagio alla viabilità.

Tecnici al lavoro

“I tecnici stanno facendo un sopralluogo e ci faranno sapere a breve se resterà chiusa o sarà possibile transitare. Raccomando di dare massima diffusione e non usare al momento la strada sia in uscita che in entrata del paese” conclude il sindaco di Centuripe.