Assoro e Acciano, due borghi uniti nella fede per Santa Petronilla

Assoro e Acciano: unite in nome della patrona Santa Petronilla. Una delegazione del Comune di Acciano, guidata dal primo cittadino del piccolo paesino abruzzese, ha visitato Assoro in occasione della festa di Santa Petronilla, patrona di entrambe le comunità.

Legame con l’Abruzzo

Le due cittadine si sono scambiate doni che rappresentano le tradizioni e le peculiarità di entrambi i comuni, ribadendo l’importanza del legame tra loro nonostante la distanza geografica.

La visita del borgo

Per l’occasione è stato organizzato un tour guidato del borgo di Assoro, attraverso il quale la delegazione ha potuto ammirare gli antichi vicoli e i tesori artistici di questa terra millenaria. A conclusione della visita, gli ospiti hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di Santa Petronilla, un momento di comunione spirituale in cui le due comunità hanno pregato insieme per la loro patrona.

Il legame tra i due Comuni

Il sindaco di Assoro Antonio Licciardo ha ribadito che l’esperienza condivisa ha creato un legame indissolubile tra Assoro e Acciano, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio culturale e religioso delle comunità locali.