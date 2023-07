Dipietro sindaco più gradito in Sicilia, Italia Viva, “ha legame col territorio”

La notizia del gradimento del sindaco di Enna, primo in Sicilia secondo la classifica del Sole 24 Ore, scuote il dibattito politico. Ad esultare per il risultato è Italia Viva, uno degli alleati più stretti di Maurizio Dipietro che, nelle settimane scorse, è stato al centro di una bufera politica per via del rimpasto.

In Italia è al 44esimo posto

Su scala nazionale, Dipietro si trova, sostanzialmente, a metà classifica, al 44esimo posto, considerato che il sondaggio è stato compiuto in 87 Comuni.

“Sindaco con maggiore indice di gradimento”

“Maurizio Dipietro è sindaco di Enna, è un amministrare che oggi il Sole24 ore annovera tra i sindaci che hanno maggiore indice di gradimento. Cioè non solo sanno amministrare ma dimostrano di avere un legame di fiducia con i propri cittadini. Maurizio è al primo posto in Sicilia per buona e gradita amministrazione” si legge in una nota di Italia Viva Sicilia. Che aggiunge: “La comunità di Italia Viva Sicilia è orgogliosa di avere tra le proprie fila un sindaco capace e sempre proteso all’ascolto. La differenza la si fa con le azioni”.

Gli altri sindaci siciliani

Al secondo posto, c’è il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, a seguire i primi cittadini di Palermo e Messina. Nella classifica non ci sono città come Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani dove si è votato di recente.

Chi è nelle prime posizioni

In testa c’è Beppe Sala, capo dell’amministrazione di Milano. Seconda piazza per Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (centrodestra, 64,5%), seguito dai due sindaci di centrosinistra Antonio Decaro (Bari, con 64%) e Michele Guerra (Parma, 63%), che si piazza al quarto posto ex aequo con Luigi Brugnaro, sindaco veneziano di Centrodestra.