Gagliano, gli eventi estivi nel segno di San Cataldo

Pubblicato il programma del mese cataldiano, organizzato dall’unità pastorale San Cataldo. Agosto sarà interamente dedicato al santo patrono, con celebrazioni ed eventi di vario tipo. Si comincerà giorno 1 con il busto reliquiario di San Cataldo che, per quattro giorni, visiterà quattro quartieri diversi del paese.

Il programma degli eventi

Seguiranno la pedalata della fraternità, le feste di quartiere, l’Olimpiade San Cataldo, la giornata di fraternità parrocchiale ai boschi di Caronia, la visita della reliquia agli ammalati, la giornata della carità, la giornata ecologica, i colloqui del chiostro, il premio San Cataldo all’insegnante Tinalda Vitale, la notte bianca. Vari gli ospiti che si alterneranno durante le celebrazioni, ma il momento clou sarà il 30 e 31 agosto, festa del patrono, con la presenza del cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della Conferenza episcopale italiana, il quale verrà accolto giorno 30 alle ore 19 in piazza Santa Maria di Gesù.

L’arciprete Ruggiero

L’indomani, alle 11, presiederà la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre. L’arciprete Pietro Antonio Ruggiero, promotore degli eventi cataldiani, spiega con quale spirito bisogna vivere il mese di agosto: “L’intento non è trascorrere momenti liberi. Paragonare il programma del mese cataldiano con altri programmi, è fuorviante – dice -. Pensare che si tratti di organizzare eventi, equivarrebbe ad aver compreso poco e male. Vivere questi momenti per cercare meriti o attribuirne, è altrettanto deleterio. Qui sono promossi momenti liturgici di fraternità e culturali, destinati ad incontrare Cristo e voler più bene il prossimo”. Il 10 agosto si inaugurerà l’archivio parrocchiale collocato negli ambienti retrostanti la Chiesa Madre. Lunedì 31 luglio il mese di festeggiamneti sarà aperto dal vescovo di Nicosia, Giuseppe Schillaci. Si concluderà l’1 settembre con la giornata del perdono.

Valentina La Ferrera