Arbitri, Barbarino componente del comitato regionale

Esulta la sezione di Enna dell’Aia, associazione italiana arbitri, per la promozione di Luigi Barbarino, nuovo componente del Cra Sicilia in qualità di Coordinatore progetto Talent & Mentor e Referente codice etico.

La riunione nazionale dell’Aia

La nomina di Luigi Barbarino è arrivata in occasione della riunione del Comitato nazionale dell’AIA svoltasi nello scorso weekend e dedicata alle nomine dirigenziali dei molteplici organismi dell’associazione.

“Un ringraziamento speciale con l’immutata stima di sempre giunge infine al nostro Giovanni Vetri, per il prezioso lavoro svolto con la riconosciuta competenza nelle due precedenti stagioni in cui ha ricoperto l’incarico di componente CRA” spiegano dalla sezione Enna dell’Aia.

Il salto di Elvira Rizzo

Nei giorni scorsi, l’assistente Elvira Rizzo, ennese, è entrata nella Commissione arbitri nazionale serie D. L’annuncio è stato dato anche in questo caso dalla sezione di Enna dell’Aia.

Il debutto di Elvira Rizzo

“Il debutto in serie D avvenuto ad aprile è stato il sigillo di un’ultima stagione che l’ha vista designata nelle migliori gare del massimo campionato regionale, impegnata anche in finali e semifinali play-off e play-out. Ma non sono state da meno le precedenti stagioni, in cui l’impegno, la passione, la costanza di rendimento, la voglia di non mollare mai l’hanno portata a superare le immancabili difficoltà nel suo percorso e a crescere per raggiungere, finalmente, questo agognato obiettivo” si legge in una nota della sezione di Enna dell’Aia.