Camping Pergusa, il Comune svela le carte, “nessun cambio di destinazione d’uso

Il Comune di Enna mette sul tavolo le carte relative alla partecipazione al bando per i fondi del Pnrr necessari per trasformare il camping di Pergusa in alloggi per gli studenti.

Nelle ore scorse, il gruppo consiliare di Siamo Enna ha avanzato delle perplessità in merito ad una possibile violazione dei vincoli paesaggistici che, sostanzialmente, avrebbero messo fuori gioco il piano dell’amministrazione comunale di Enna.

La relazione tecnica

Da parte sua, il Comune ha reso nota la relazione tecnica dell’ingegnere capo Reitano allo scopo di chiarire che non vi saranno cambiamenti radicali, sotto l’aspetto del volume ad esempio, della struttura dove dovrebbero essere costruite delle stanze per gli studenti.

“Manutenzione straordinaria”

“L’intervento, per come inteso dall’ufficio, riguarda essenzialmente la manutenzione straordinaria degli immobili esistenti al fine di mantenere l’originaria destinazione residenziale, appunto alloggi” si legge nella relazione del tecnico del Comune di Enna.

Il vincolo della riserva

In merito ai vincoli disposti dal “Nuovo regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa” , l’ingegnere capo del Comune di Enna spiega che le opere previste nel progetto sono le seguenti: “Interventi di manutenzione straordinaria [definiti come]: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico -sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”, pertanto non viene previsto alcun ampliamento ne cambio di destinazione d’uso” si legge nella relazione.