Lavori alla rete idrica, a secco 12 Comuni ennesi e l’area industriale del Dittaino

Niente erogazione dell’acqua in 12 Comuni dell’Ennese, a partire dal 19 luglio fino alle successive 48 ore. Lo comunica AcquaEnna, gestore del servizio idrico integrato, che ha inviato le comunicazioni ai sindaci, al prefetto, all’Irsap, all’Asp ed all’Ati Enna.

Le cause

Secondo quanto sostiene AcquaEnna la sospensione del servizio si è reso necessario per “cinque interventi urgenti di riparazione lungo la condotta idrica sita in contrada Valle degli Ulivi (Troina), in contrada Lavandaia (Agira), in contrada Pianetti (Leonforte), in contrada Anime Sante (Enna) ed al Partitore Salvatorello (Enna).

I Comuni senza acqua

La stessa AcquaEnna fa sapere che “dalle 8 del 19 luglio e per le successive 48 ore circa verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro-frazione di San Giorgio, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera, Villarosa ed Area industriale del Dittaino”.