Auto in fiamme, chiuso e poi riaperto tratto A19 tra Dittaino e Agira

Un’auto, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, è andata in fiamme mentre stava percorrendo la Palermo-Catania, nel tratto dell’Ennese, in direzione Palermo. Per ragioni di sicurezza, il tratto compreso tra gli svincoli di Agira e Dittaino è chiuso salvo poi essere riaperto nei minuti successivi. Tantissimi i disagi alla circolazione, peraltro appesantita dal recente incidente mortale avvenuto tra una macchina ed un mezzo pesante. Una persona è deceduta ma gli inquirenti dovranno valutare le cause che hanno provocato l’impatto.

Forse un corto circuito

La viabilità, dopo il rogo, era stata deviata sulla statale 192. Tra le cause che potrebbero avere scatenato l’incendio ci sarebbe un corto circuito all’impianto elettrico della vettura oppure una avaria al motore. Un peso importante, in questa vicenda, potrebbe averla data il caldo, del resto le temperature di oggi sono davvero infernali.