Incidente mortale in autostrada, traffico in tilt tra Enna e Caltanissetta

E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Palermo-Catania, in prossimità di Santa Caterina Villarmosa, nel territorio di Caltanissetta. Si registrano dei forti rallentamenti, in direzione Palermo, che interessa il tratto su Enna.

L’incidente mortale

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Una persona e deceduta. “Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas.