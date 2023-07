Centro Alzheimer, il ministro Locatelli a Piazza Armerina

Il ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli sarà domani a Piazza Armerina per partecipare ad un incontro, dal titolo “La disabilità come modo diverso di intendere l’abilità”, in programma alle 16,30 nei locali del Centro Alzheimer situato nell’area dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Ne dà notizia Claudio Milla, responsabile della Disabilità Asp 4 Enna e commissario provinciale Lega Salvini Premier, che introdurrà il dibattito. “Sicuramente tutto ciò dimostra ancora una volta se ce ne fosse ulteriore bisogno dell’interesse e dell’attenzione che la Lega Salvini Premier dimostra quotidianamente alla Sicilia e al meridione in generale” spiega il commissario provinciale della Lega di Enna.

Il centro Alzheimer

“La location non è stata scelta a caso – aggiunge Milla – ma rappresenta il giusto riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto dalla Asp di Enna , guidata dal Commissario straordinario dott. Francesco Iudica e dal Direttore sanitario dott. Emanuele Cassarà. Infatti il Centro nasce come una delle prime strutture di lungodegenza semi residenziali come Centro diurno Alzheimer con specifici finanziamenti tramite PSN, poi, il centro si evolve in uno dei 26 Centri per la diagnosi dei Disturbi cognitivi e Demenze riconosciute ed individuate dall’ Assessorato Regionale alla Salute e censiti dall’istituto superiore di Sanità”.

L’approccio integrato

L’attuale Centro Alzheimer di Piazza Armerina è la prima struttura regionale che ha realizzato un approccio integrato per quel che riguarda le patologie croniche neuro degenerative elaborando specifici Piani diagnostici terapeutici assistenziali per questo specifico ed importantissimo settore della disabilità.

“Questo ha creato” i presupposti per una presa in carico precoce, immediata ed integrata del paziente affetto da tali patologie ( Demenze, Parkinson, Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica ) , costruendo quindi un percorso chiaro e trasparente sia per il paziente che per la propria famiglia” conclude il commissario provinciale della Lega.