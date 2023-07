Femminicidio a Troina, ex marito non risponde al pm, autopsia a Catania

Non ha risposto alle domande del pm Maurizio Impellizzeri, l’imprenditore di 59 anni, arrestato dai carabinieri per l’omicidio della moglie, Mariella Marino, 56 anni, freddata con 3 colpi di pistola calibro 7,65. Nella caserma, dove ieri pomeriggio è stato trasferito per essere sentito, l’indagato ha preferito trincerarsi nel silenzio, salvo poi essere condotto in cella, nel carcere di Enna

Autopsia della donna a Catania

Si attende di conoscere la data dell’udienza di convalida e dell’autopsia che sarà eseguita a Catania. Secondo una prima ricostruzione ieri l’uomo ha sorpreso l’ex moglie, dalla quale era separato già da un anno, all’uscita di un supermercato, in via Sollima, a Troina.

La furia omicida contro la donna

Ha sparato due colpi di pistola che hanno richiamato l’attenzione di una donna che abita a piano terra che, per provare a sottrarre la donna alla furia omicida dell’ex marito, le ha aperto la porta di casa. Ma Impellizzeri ha nuovamente sparato colpendo la donna a morte proprio mentre varcava entrava nell’abitazione a piano terra. Impellizzeri è difeso dall’avvocato Mirko La Martina, dello studio Trantino.