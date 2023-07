Lo sbarco degli Alleati, il ricordo dopo 80 anni a Valguarnera

Sono passati 80 anni, ma è ancora vivo il ricordo negli anziani di quella tragica guerra che tante vittime innocenti mieté in paese e solo grazie allo sbarco della brigata canadese fu possibile la liberazione del territorio.

Lo scontro a Valguarnera

“Husky” è il nome che ebbe quell’operazione attraverso la quale la brigata canadese il 18 luglio 1943 liberò Valguarnera, Leonforte ed Assoro dai tedeschi dopo una battaglia memorabile, ma proprio Valguarnera fu uno dei Comuni maggiormente colpito, teatro di una sanguinosa battaglia durante la quale gli alleati canadesi immolarono molti soldati per difendere la popolazione dall’oppressione fascista.

La commemorazione

Steve Gregory organizzatore della riedizione dello sbarco in Sicilia è tornato dopo tanti anni di nuovo a Valguarnera per partecipare alla commemorazione che si è tenuta oggi davanti al monumento dei caduti della villa Falcone- Borsellino e presso il cimitero comunale. In rappresentanza dell’amministrazione il vicesindaco Gianluca Arena.

Rino Caltagirone