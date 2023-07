FdI Enna, il “catanese” Galletta vuole una cabina di regia politica

La nomina di Giorgio Galletta a Commissario provinciale ennese di Fratelli d’Italia avvenuta nei giorni scorsi è stata l’occasione per tracciare le direttrici sulle quali dovranno convergere tutte le energie umane che ruotano, ancora oggi senza un rotta, attorno al partito che esprime la Presidente del Consiglio e che partecipa all’azione del governo regionale.

Scelto da Pogliese

Giorgio Galletta, dirigente catanese della prima ora, è stato scelto dal Responsabile regionale del partito e senatore della Repubblica Salvo Pogliese, per le sue conoscenze del territorio maturate in questi anni e per la sua capacità d’interfacciarsi sia con gli eletti che con gli iscritti. Galletta non ha nascosto l’ambizione di consentire ai fratelli ennesi il passaggio da un partito degli eletti a un partito degli iscritti, facendo

tesoro delle due componenti femminile che strategicamente rappresentano anche i due versanti del territorio ennese (zona nord e zona sud).

Le due punte

Elena Pagana ed Eliana Longi, rispettivamente assessore regionale al Territorio Ambiente e deputato della Repubblica, saranno infatti le due punte di una squadra che vuole sperimentare un modello di partito politico all’altezza della sfida. Sfida che si giocherà inevitabilmente su un campo “glocale”, nel contesto del quale le politiche locali si apprezzeranno solo se saranno capaci di affrontare con competenza e

professionalità la complessità delle aree interne.

Rispetto a quest’ultimo argomento Galletta non ha esitato ad affermare che le fughe in avanti che si registrano nel territorio provinciale ennese e che mirano ad estemporanei tentativi di aggrapparsi soli ai finanziamenti del PNRR senza una visione d’area vasta rischiano di generare confusione e sviluppo effimero.

La cabina di regia

Sulla questione più propriamente organizzativa Galletta ha annunciato una cabina di regìa commissariale che, nel dettare la linea politica programmatica e comunicativa di Fratelli d’Italia, promuova ogni utile iniziativa per potenziare i legami all’interno del centro-destra nella prospettiva delle prossime competizioni elettorali. Insomma, con la nomina di Galletta a commissario provinciale, Fratelli d’Italia scende in campo ufficialmente ed è pronta a dire la sua su tutti i temi che interessano la nostra comunità.

Massimo Greco