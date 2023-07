Incendi, l’area archeologica di Aidone in fiamme

Sul fronte del fuoco, neanche il territorio di Aidone è stato risparmiato in queste ore dagli incendi. Ieri, in tarda serata, infatti, il fuoco ha interessato l’area archeologica di San Francesco Bisconti.

Non è la prima volta che questa zona viene presa di mira dai piromani. Un’area importante, perché qui trovano sede i resti monumentali del santuario extraurbano di Demetra e Kore, (già in precedenza interessato dal fuoco), e da dove provengono i capolavori che gli Stati Uniti hanno restituito tra cui: i preziosi Acroliti, la superba testa di Ade e la Dea. Area, che con Serra Orlando e Cittadella, costituisce quello che è il vasto Parco archeologico di Morgantina.

Area archeologica arsa

“Il dramma si ripete- afferma Angelo Drago- presidente del Comitato Cittadino di Aidone- San Francesco, l’area archeologica di nuovo arsa dal fuoco. Si tratta dell’area sacrale dove è stata rinvenuta la Dea di Morgantina, che, oltre ad essere una zona archeologica importante, lo è dal punto di vista naturalistico,

paesaggistico e faunistico. Per anni abbiamo denunciato lo stato di abbandono e così quasi tutti gli anni il dramma si ripete e per fortuna non ci sono stati danni a persone ”.

Le squadre dei vigili del fuoco

Al lavoro, tutta la notte di ieri e, nelle ore mattutine di oggi, due squadre dei vigili de fuoco, mentre non sono potute intervenire squadre di Sab perché impegnate in quel momento nello spegnimento di altri incendi.



