Calcio, scontro sullo stadio, la Leofortese vuole andare via, Comune, “lo impediremo”

Diventa un caso la decisione della proprietà della Leonfortese, la squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza, di voler lasciare la città ennese per andare a giocare da un’altra parte. Sotto i riflettori ci sono la gestione dello stadio, affidata dal 2009 e per i successivi 30 anni alla Tecnogestioni srl, e lo scontro tra il club ed il concessionario.

La mediazione del Comune

L’amministrazione comunale di Leonforte, dopo le eclatanti esternazioni dei vertici del club, che, se tradotto in decisioni, porterebbero inevitabili disagi ai tifosi oltre alla stessa società, in termini economici e logistici, ha scritto alla proprietà della Leonfortese, con l’obiettivo di trovare una soluzione.

“E’ noto che la APD Leonfortese e la società concessionaria non sono mai riuscite a trovare un accordo stabile per l’utilizzo del campo sportivo” taglia corto l’amministrazione comunale mettendo subito in chiaro il problema ed allo stesso tempo spiega di avere preso una decisione che va nella direzione opposta alle ragioni del gestore privato.

La procedura di revoca della convenzione

“Il 12 gennaio 2023 è già stata avviata la procedura di revoca della convenzione (Rep. 8221/2009) tra il Comune di Leonforte e la società Tecnogestioni s.r.l. e che, con Decreto Sindacale n. 15 del 6 marzo 2023, è già stato nominato un avvocato di fiducia dell’Ente al fine di coadiuvare il Comune di Leonforte nella

procedura di revoca” si legge nella lettera dell’amministrazione comunale.

Il tentativo di accordo col gestore

Contestualmente, l’amministrazione, conscia delle lungaggini della giustizia, ha avviato una interlocuzione con il gestore per trovare una strategia di uscita senza conseguenze per nessuno. “Questa amministrazione comunale -si legge nella lettera – si è mossa sin da subito avviando una interlocuzione con il gestore privato per provare a capire se vi sono i margini per approdare ad un accordo bonario di risoluzione della convenzione in essere, risultato che consentirebbe al Comune di Leonforte di tornare nella piena e diretta gestione dell’impianto sportivo a favore di tutte le società di calcio che ne vogliono usufruire”.

Lo scontro tra il club ed il gestore

Il nodo è certamente lo scontro tra la Leonfortese ed il concessionario dello stadio per “evidenti conflittualità e disaccordi di natura privatistica” tra le parti, “in ordine ai pregressi rapporti economici/contabili relativi al pagamento del ticket per l’utilizzo dell’impianto”. E questo, secondo la tesi del Comune di Leonforte, ” pare incidere negativamente sulla volontà del concessionario di firmare il nulla osta per la disponibilità del campo di gioco per l’iscrizione al prossimo campionato di calcio della APD Leonfortese”.

Il piano del Comune

L’amministrazione comunale ha annunciato “di voler porre in essere, secondo quanto la legge consente, tutte le azioni utili e necessarie a far sì che la APD Leonfortese disputi il prossimo campionato di calcio nella città di Leonforte. Pertanto nei prossimi giorni la Leonfortese verrà formalmente convocata per discutere della descritta situazione e provare a giungere ad una soluzione”.

Foto tratta da http://apdleonfortese.blogspot.com/p/lo-stadio.html