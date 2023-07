Workshop teatrale a Leonforte, bando per selezionare 20 partecipanti

Online dall’ 1 agosto, con scadenza l’ 8 agosto a mezzogiorno , sul sito del comune di Leonforte www.comune.leonforte.en.it il bando per selezionare 20 partecipanti al workshop teatrale condotto da Andrea Trovato “ Training dell’attore” che si terrà dal 22 al 24 agosto nell’Ecomuseo Branciforti di Leonforte.

Il workshop

Il workshop teatrale, fortemente voluto dall’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara e sostenuto con entusiasmo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi, fa parte delle attività previste dal direttore artistico Sandro Rossino all’interno della sezione teatro del “Premio città di Leonforte” giunto quest’anno alla quarantesima edizione, patrocinato dal comune di Leonforte e con l’organizzazione tecnica di Andrea Favazza della compagnia teatrale “Il Canovaccio” partner della manifestazione.

A chi è rivolto

“Lo strumento di un Attore – spiega l’attore Andrea Trovato, componente della giuria del Premio città di Leonforte sezione teatro , presentando il workshop- è il suo corpo, ciò che comunica è il suo testo, lo spazio in cui agisce è il teatro; infatti, trattandosi di un training, ovvero un allenamento attoriale, sarà richiesto ai partecipanti ammessi, di presentare un monologo, ossia la memoria di un testo che può appartenere a qualsiasi tipo di genere ed avere una durata variegata, sul quale poter lavorare individualmente e/o in gruppo.” Il workshop teatrale è rivolto a persone dai 16 anni in su, per un massimo di 20 partecipanti, che si affacciano per la prima volta al mondo del teatro, già esperienti e/o attori professionisti.

