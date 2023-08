Musica, 2 appuntamenti a Piazza Armerina

Il 4 agosto, a Piazza Armerina, nei locali dell’Atrio biblioteca comunale alle 20 si esibirà Umberto Porcaro per il “Piazza Armerina Mosaico Festival”.

Ambasciatore del Blues

Il chitarrista siciliano, uno degli interpreti più interessanti del panorama internazionale e d’oltre oceano, ambasciatore del Blues made in Italy nel mondo intero, darà vita alla “Notte del Blues”, in cui racconterà il “suo” blues attraverso la magia della sua chitarra.

Castelbuono Jazz Festival

Si tratta di un evento nell’ambito della rassegna nei comuni siciliani del “Castelbuono Jazz Festival”. Sabato 5 agosto il festival si sposterà a Gangi (Pa) per il primo appuntamento del “Gangi Bues Festival” (Piazza del Popolo, ore 22.00, ingresso gratuito). Sul palco salirà la Skillie Charles Orchestra, ensemble che asce dalla passione per il soul del fondatore e direttore artistico Carlo Schilleci. Il repertorio della band, nata nel 2004, prende spunto dalle radici della musica dei neri afroamericani, con riferimento ai grandi maestri del soul e del R’n’B anni ’60 e ’70 quali Ray Charles, Sam Cooke, Otis Redding, Marvin Gaye, Etta James, Aretha Franklin. Il gruppo si caratterizza per la poderosa sezione fiati ed è arricchito, nel pieno rispetto della tradizione soul stile Stax e Motown, da un gruppo di coriste alcune delle quali provenienti da esperienze gospel.

Domenica nuova tappa a Piazza Armerina

Domenica 6 agosto si ritorna a Piazza Armerina: questa volta protagonista del “Piazza Armerina Mosaico Festival” (ore 19,00, Piazza Garibaldi, ingresso gratuito) sarà “Giacomo Tantillo & The Zisas – Bandistikamente”, che proporrà i brani Bandistikamente, progetto nato da un’idea originale dello stesso Tantillo, con gli arrangiamenti e la produzione musicale di Roy Paci: una nuova lettura della tradizione bandististica, attraverso la variazione dettata dall’ improvvisazione, caratteristica essenziale del jazz, che rivisita le sonorità per narrare una storia nuova. Le melodie che omaggiano i ricordi della tradizione si mescolano ad elementi folkloristici e rinascono arricchite dal sound funky, reggae e latin jazz. Una complessa prospettiva ritmica rinnovata dall’elettronica che ne amplia le sonorità e le possibilità espressive, con anche una sezione fiati – sax baritono, trombone ed euphonium- caratterizzata da suoni scuri. La band è formata da Giacomo Tantillo (Tromba), Eleonora Tomasino (Voce), Michele Mazzola (Sax Baritono e Sax Alto), Salvatore Sciarratta (Trombone), Pietro Sardo (Euphonium), Giuseppe Preiti (Keyboard) e Gaspare La Sala (Batteria).