Campo estivo ad Aidone, coinvolti 60 bambini

Chiusura dell’edizione 2023 del campo estivo, il primo, “Quando il movimento diventa integrazione” organizzato dalla Don Bosco 2000, svoltosi dal 26 giugno al 26 luglio, tra la pineta della chiesa di Sant’Anna e il campo sportivo Nuccio Malaponti.

Gli organizzatori

L’idea di radunare i giovani di Aidone in un luogo comune arriva direttamente dagli uffici della Don Bosco 2000 nella persona di Mara Furbo, addetta alla comunicazione e marketing, nonché educatrice e formatrice, che ha anche diretto il campo estivo, collaborata da Francesco Abbate e Antonino Donato. Entusiasta di promuovere l’iniziativa ludico/educativa, il presidente della Don Bosco 2000 Agostino Sella, che ha seguito da vicino, dando input e incoraggiamenti.

Coinvolti 60 bambini

Nel corso del mese di attività, il campo estivo è stato ricco di creatività, coinvolgimento, energia e relazioni di gruppo accogliendo oltre 60 bambini che in forma ludica hanno appreso le regole della cooperazione, rispetto, inclusione sociale. Tante anche le persone che in maniera spontanea hanno voluto dare il loro aiuto e supporto per la riuscita del campo estivo tra cui Angelo Tespi ed Angelo Gangi.

Il contributo del parroco di Sant’Anna

Grande cooperazione anche da parte del parroco di Sant’Anna Angelo Ventura che ha peraltro messo a disposizione gli spazi della chiesa. A indirizzare le attività giornaliere, 15 animatori,” appositamente formati con spirito salesiano, che sono stati il motore di questa avventura: si sono arricchiti, sono cresciuti ed hanno messo in campo tutte le loro abilità”. Mara Furbo afferma: ”Dopo quasi 10 anni di fermo, Aidone riparte finalmente con un’iniziativa per i più piccoli, futuro della nostra società. Ringrazio il presidente Sella per avere appoggiato ogni mia iniziativa, l’ufficio comunicazione, in cui lavoro, in particolare Stefano Di Maria che ha seguito la formazione dei giovani animatori, Roberta La Cara per essermi stata sempre di supporto; Francesco Abbate, Antonino Donato, Angelo Tespi, Angelo Gangi, Marco Gangi e tutti gli animatori e aiuto animatori, i genitori tutti. E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito sia dal punto di vista personale che professionale”.



Angela Rita Palermo