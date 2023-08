Incendi, invasi con poca acqua, rogo spento a Enna con difficoltà

Anche un tratto di bosco è andato in fumo nell’incendio divampato ieri pomeriggio a Enna, nella zona dello svincolo dell’autostrada Palermo-Catania. Al momento, come riportato dall’AGI, sono in corso le operazioni di bonifica e si sta facendo la stima dei danni di un fronte che ha risalito le pendici dal versante della Rocca di Cerere, arrivando quasi al Castello di Lombardia che sorge nel punto più alto di Enna.

Riaperto lo svincolo autostradale

Nella tarda serata di ieri è stato riaperto, dopo diverse ore, lo svincolo di Enna sulla A19. Intanto emergono le grandi difficoltà ad attingere acqua dei mezzi aerei.

Invasi sotto il livello di guardia

A Enna sono intervenuti due elicotteri e due canadair che per prelevare l’acqua da lanciare sul fronte: hanno dovuto raggiungere il mare perché le dighe e gli invasi dell’ennese sono quasi sotto il livello di guardia. Il mare molto agitato e il forte vento hanno creato difficoltà alle operazioni di rifornimento.