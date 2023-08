Taglio Pnrr nell’ennese, “recupereremo con altri fondi, la linea ferroviaria si farà”

Il taglio dei finanziamenti del Pnrr saranno compensati con altri fondi. Lo assicura la parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliano Longi, dopo le comunicazioni nell’aula di Montecitorio del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto in merito alla revisione degli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le preoccupazioni dei sindaci

Nei giorni scorsi, i sindaci dell’Ennese, in particolare il primo cittadino di Enna, Maurizio Dipietro, avevano sollevato preoccupazioni sulla sforbiciata dopo che erano stati già approntati i progetti.

“Altri fondi a copertura” dice Longi

“Come parlamentare di maggioranza di governo, mi sento di poter rassicurare i sindaci dell’ennese e gli amministratori locali, che hanno espresso preoccupazioni, sia a mezzo stampa, che contattandomi privatamente: i tagli parziali dei fondi PNRR verranno compensati con altri fondi a copertura” ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia, Eliana Longi.

L’appello ai sindaci ed agli enti

La parlamentare ennese invita tutti “a collaborare, lavorando insieme per la riuscita dei progetti e delle opere: sono pronta a seguire i progetti presso i ministeri competenti e ad aprire tavoli di lavoro e confronto con i sindaci con il supporto della Prefettura, dell’Anci e del Libero Consorzio Comunale di Enna”.

Salva la linea ferroviaria

“Come componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, mi preme sottolineare che i lotti ferroviari interessati per la realizzazione della nuova linea ferroviaria e della nuova stazione sono i 5 e 4B, per un importo totale di 1,242 milioni di Euro, di cui 618 da PNRR. Da tale finanziamento PNRR è stato spostato il 20% del totale dell’investimento, ovvero 257 milioni di Euro, che verranno compensati da altri fondi” conclude l’onorevole Longi, che come sempre si pone al servizio del territorio e dei cittadini, insieme agli amministratori locali e ai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia.