Bambino caduto da cavallo, il piccolo è uscito dal coma

E’ uscito dal coma il bambino di 10 anni di Cerami, vittima di una caduta da cavallo avvenuta nei giorni scorsi. La vittima, poco dopo l’incidente era stata trasferita a Nicosia per poi essere accompagnata con l’elisoccorso al Garibaldi di Catania.

I medici che lo hanno preso in cura lo hanno sottoposto a dei trattamenti e nelle ore scorse sono emerse buone notizie in merito alle sue condizioni di salute. A quanto pare, si trova sempre in Rianimazione ma la notizia che respira in modo autonomo ha dato più di una concreta speranza alla famiglia, in ansia per le sue condizioni.