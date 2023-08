Calascibetta, il ritorno del figliol prodigo, “un sogno suonare nel mio paese”

La forte passione per la cucina, che gli ha permesso di condurre il programma televisivo “A casa cucina papà”, ma anche tanto amore per la musica. Un amore, quest’ultimo, che porterà Vittorio Vaccaro, domani 6 agosto, vigilia della festa del patrono San Pietro, ad esibirsi nella sua Calascibetta, per la prima volta, con il suo quintetto milanese, del quale è il sax e la voce.

La decisione di lasciare il suo paese

Un progetto artistico al fine di rivisitare alcune delle più belle canzoni italiane tra gli anni Quaranta e Settanta”. Lui, che ha lasciato in giovane età la terra sicula, ricca di bellezze ma dalle mille contraddizioni, per trasferirsi a Milano, vi fa ritorno con un ricco bagaglio culturale. I momenti difficili, inizialmente, non

sono mancati, ma la voglia di emergere, di farsi un futuro, è stata notevole. Così, dopo la gavetta e una serie di sacrifici, oggi Vittorio raccoglie i frutti del successo: volto di alcuni importanti spot pubblicitari televisivi, conduttore sul canale Food Network, ma anche musicista.

Il sogno di bambino

“Suonare a Calascibetta mi emoziona molto- ci dice Vittorio-E’ il posto dove sono cresciuto, dove ho mosso i primi passi nella musica, ovvero nella banda del paese. Le estati calascibettesi sono piene di ricordi. In mente mi vengono le tante feste dedicate ai santi, con processione e banda musicale a seguito, e la piazza Umberto I piena di persone. E poi-conclude Vittorio- la festa patronale, dedicata a San Pietro, dove ci si vestiva eleganti, si andava a mangiare dal nonno Francesco. Questi sono emozioni e ricordi che non dimenticherò mai”. Emozioni ai quali si aggiungeranno quelli di domani, quando Vittorio, insieme alla sua band, si esibirà anche davanti ai suoi genitori, alla sorella e ai parenti. Per i problemi che continuano a persistere all’Aeroporto di Catania, Vittorio non sarà accompagnato dalla compagna, Luna Berlusconi.

La compagna a Milano per il caos aeroporto Catania

“A Luna-ha detto Vittorio- avrebbe fatto piacere trascorrere qualche giorno di relax a Calascibetta, incontrare parenti e amici, ma senza la certezza di poter far rientro a Milano, lunedì prossimo, ha deciso di

soprassedere. Appassionata d’arte, è rimasta entusiasta, visitandole lo scorso anno, anche di alcune bellezze artistiche di Calascibetta. Alla sua compagna, Vittorio ha dedicato un singolo dal titolo “Ultima Luna”. “Un amore, quello con Luna, che mi ha reso una persona completa”, ha dichiarato alla stampa Vittorio Vaccaro. Intanto ieri sera (venerdì), causa pioggia, che non si vedeva da diversi decenni durante i giorni dedicati al santo patrono, il bel concerto della banda musicale Moysa è strato interrotto e

successivamente annullato.

Francesco Librizzi