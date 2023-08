Nuovi ingressi e discipline nel Troina Sporting Club, riparte il calcio

Si scaldano i motori in casa del Troina Sporting Club in attesa dell’inizio della nuova stagione sportiva 2023-2024, che quest’anno vedrà la società sportiva troinese impegnata anche nella disciplina del calcio.

La polisportiva Troina Sporting Club proporrà quindi per la prossima stagione sportiva oltre le già consolidate discipline del Basket, della Pallavolo, del Badminton anche quella del Calcio, con particolare attenzione per il settore giovanile.

A darne l’annuncio il presidente Fabio Siciliano, che sull’argomento dichiara, “la nostra società sportiva è al servizio della comunità locale e delle richieste di chi fa sport nel territorio, avendo ricevuto diverse sollecitazioni sull’avvio del settore calcio non abbiamo potuto esimerci dal farlo, anche perché lo scopo fondante dell’associazione stessa è quella di promuovere una pluralità di discipline sportive diffondendone i valori e le peculiarità. Sarà una nuova bella sfida che spero saremo in grado di affrontare al meglio”.

Ad organizzare la disciplina del calcio saranno due veterani del calcio troinese: Giuseppe Calaciura, tecnico FIGC e ex team manager dell’asd Troina che militava in serie D e Salvatore Amata, esperto conoscitore della disciplina e da sempre impegnato nella direzione tecnica delle giovanili calcistiche troinesi. A loro il compito di organizzare la disciplina in casa Troina Sporting Club al fine di proporre un nuovo modello di calcio attento alla partecipazione e alla crescita sociale e sportiva dei giovani atleti.

“Siamo già al lavoro per mettere in campo uno staff tecnico di qualità che possa avviare il progetto di sviluppo della disciplina del calcio e possa contribuire a far crescere i giovani del territorio” – dichiara il direttore sportivo Calaciura – “Inizieremo da subito a raccogliere le adesioni per iniziare al meglio a settembre. La sinergia tra la nostra esperienza e l’organizzazione del Troina Sporting club porterà ad importanti risultati sportivi e sociali!” – conclude Calaciura.

La società informa che le pre-iscrizioni saranno aperte dal lunedì 7 agosto a venerdì 18 agosto.

Luogo: TROINA

