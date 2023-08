Il nuovo codice promo Booking.com di 20€ per risparmiare sulle vacanze estive

Protagonista del settore vacanze, Booking.com nasce nel 1996 e ha sede ad Amsterdam. Negli anni, il gruppo ha investito moltissimo in tecnologie all’avanguardia, per trasformare l’organizzazione di un viaggio di lavoro o una vacanza in un’esperienza rilassante e divertente. All’interno del portale di Booking.com, infatti, è possibile organizzare un viaggio in maniera completa ed esaustiva. Oltre alla prenotazione di un hotel o di un volo, è possibile prenotare anche una casa vacanza, un alloggio o un mezzo di trasporto, incluso il noleggio di un’auto. L’opportunità di tradurre il portale in 43 lingue diverse consente, inoltre, di prenotare la vacanza da utenti residenti in qualsiasi parte del mondo.

Gli sconti più gettonati del momento sono quelli delle Offerte Vacanze, pensate per tutti coloro che devono ancora prenotare il proprio viaggio estivo. Fino a fine settembre, infatti, su Booking sarà possibile trovare sistemazioni con sconti a partire dal 15% per arrivare anche a percentuali molto maggiori. Con questa promozione e altri consigli che seguiranno nell’articolo sarà davvero possibile viaggiare al miglior prezzo.

Codice promo Booking di 20€ per l’estate 2023

I coupon online sono dei buoni sconto che vengono lanciati dai portali web e dagli e-commerce in particolare per accordare ai vecchi e nuovi clienti un risparmio maggiore sugli ordini. Il coupon consiste in un codice alfanumerico che può essere copiato e poi inserito all’interno dello shop o del portale in fase d’ordine. È ora possibile usufruire di un coupon Booking, applicabile sia da smartphone e tablet che dal sito web desktop, per risparmiare sulla prenotazione delle vacanze.

Il codice promo Booking.comha un valore di 20€ su una spesa minima di 360€. Può essere applicato su tutti gli ordini finalizzati entro il 31 luglio 2023. Il codice sconto Booking si trova in esclusiva su Discoup.com: è un buono sconto speciale che potrà essere sbloccato poi in fase di checkout all’interno del portale di Booking.

Come applicare il codice sconto Booking

La prima cosa da fare è copiare il codice sconto del valore di 20€ presente in esclusiva su Discoup.com. Cliccando sul pulsante “Scopri il codice” si verrà reindirizzati a una pagina dedicata in cui sono presenti sia il pulsante che svela il coupon che il pulsante che rimanda al sito web di Booking. Svelando il codice ti viene data la possibilità di copiarlo. Basterà farlo e poi cliccare sul pulsante “Vai al sito web di Booking”.

Una volta all’interno di Booking la prima sezione che viene visualizzata è quella che riguarda lo sblocco delle Offerte Speciali. Cliccando su “Sblocca le offerte speciali” si aprirà un pop-up con una casella di testo all’interno della quale inserire il buono sconto. Sarà sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse all’interno della casella di testo e poi su “Incolla” per veder apparire il codice Booking precedentemente copiato. L’ultimo passaggio da eseguire è cliccare su “Invia” affinché il codice sconto Booking sia applicato alla prenotazione della prossima vacanza e al suo pagamento.

Come sfruttare al massimo il coupon Booking

Per sfruttare al meglio il buono sconto Booking, dopo averlo applicato è possibile cominciare a cercare la struttura che si preferisce. Si può decidere di cercare per tipologia di struttura, fra hotel o appartamenti, ville, chalet o cottage. In alternativa è una valida opzione scegliere fra le mete più popolari d’Italia oppure fra le mete più ambite, in Europa o nel mondo. Un’altra opportunità per trovare la tua vacanza ideale è quella di selezionare le destinazioni per tipologia di viaggio. Ad esempio, chi cerca una meta romantica da condividere con il partner può cercare nella sezione romanticismo. Lo stesso potrà fare chi è in cerca di destinazioni che puntino alla scoperta di città ricche di storia o di cultura, oppure di mete in cui avventurarsi all’aperto o che siano dedicate a chi ama gli sport invernali. Altre sezioni sono dedicate alle mete più rilassarti, in cui ristorare la mente e il corpo. La migliore soluzione è valutare tutte le opportunità, scegliere il miglior alloggio secondo le proprie esigenze e prenotare il viaggio. Per approfittare dello sconto scegliere sempre gli alloggi contrassegnati dall’icona con il premio immediato. Il viaggio così partirà nel segno del risparmio. Prenotare ora un viaggio su Booking ti permette, infine, di ottenere un risparmio considerevole pari almeno al 15% sul prezzo fissato per l’alloggio: le Offerte Vacanze risultano valide per soggiorni che si devono effettuare dal 4 aprile 2023 finoal 28 settembre 2023 incluso. Questo sconto non è cumulabile con altri sconti presenti sul portale di Booking. Le prenotazioni per il soggiorno, invece, possono essere effettuate direttamente sul portale dal 15 marzo al 28 settembre.