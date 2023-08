Perseguitano le ex compagne, due arresti a Piazza e Pietraperzia

I carabinieri del comando provinciale di Enna hanno arrestato due uomini, uno di Piazza Armerina, 54 anni, l’altro di Pietraperzia, 46 anni, per stalking. Le vittime, secondo la tesi dei militari, sono le rispettive ex compagne, che dopo aver interrotto la relazione sentimentale sono state al centro di atti persecutori.

Le violenze e le persecuzioni

Le donne, che avevano preso la decisione di recidere il rapporto per via delle violenze fisiche e psicologiche subite, non avrebbero avuto pace. Sarebbero state pedinate dai loto ex compagni che avrebbero fatto sentire la loro presenza nei posti in cui le vittime si recavano, anche quando uscivano in compagnia di altre persone.

Il provvedimento del gip

Temendo per la loro incolumità, il gip del Tribunale di Enna ha emesso le misure cautelari nei confronti dei due che sono agli arresti domiciliari.

“È utile ribadire alle vittime di atti persecutori e di violenze domestiche, di rivolgersi immediatamente ai Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri ed agli uffici di polizia in genere, per denunciare autori e fatti, così da consentire l’attivazione delle procedure dedicate al supporto psicologico” spiegano dai carabinieri di Enna.