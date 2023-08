Ztl ad Enna fino al 26 agosto, firmata ordinanza

L’amministrazione comunale di Enna ha disposto la Zona al traffico limitato nella zona del centro storico della città. La Ztl, che era stata sospesa a seguito del crollo di una palazzina, entrerà in vigore a partire da domani.

Ecco l’ordinanza

Nell’ordinanza del Comune è indicato che il provvedimento varrà per i giorni 11-12-13-18-19-20-25 e 26 agosto” e questo comporterà “la chiusura della circolazione veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, tranne in caso di avverse condizioni meteo, in ambo i lati del tratto di via Roma alta compreso tra l’intersezione con piazza Alessi (“Balata”) e l’intersezione con piazza Coppola, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, con doppio senso di circolazione nella via Gen. Cascino per i veicoli provenienti dalla via Pergusa, e la direzione obbligatoria nella via S. Agata verso il corso Sicilia per i veicoli provenienti da Piazza Scelfo” si legge nell’ordinanza del Comune di Enna.