Morto fratello dell’ex presidente della Regione Logiudice

“Una triste notizia oggi ci raggiunge . Ci lascia Mario Logiudice, fratello di Calogero Logiudice che fu anche Presidente della Regione e leader della DC ennese”. Lo dice l’ex presidente della Regione e leader del Mpa Raffaele Lombardo che ricorda il profilo di Mario Logiudice, ennese, che è stato dipendente della Regione, da una vita al fianco del fratello Calogero.

Mario era intanto un caro sincero generoso amico .Un galantuomo, serio, elegante, misurato, riservato . Mi ha aiutato a ricucire uno strappo con persone che lo stimavano . Era un osservatore obiettivo delle cose di Enna e dell’intera Sicilia . Ci mancheranno i suoi giudizi e i suoi consigli”.

Calogero Logiudice è scomparso due anni fa ma per Enna è stato un politico di riferimento per via degli incarichi assunti. La sua vita politica l’ha trascorsa nelle file della Democrazia Cristiana, inoltre, per 20 anni è stato parlamentare regionale, dal 1971 al 1991. Il punto più alto della sua esperienza nelle istituzioni lo ha raggiunto quanto ha ricoperto la carica di presidente della Regione dalla fine del 1982 all’ottobre dell’anno successivo.

Si svolgeranno oggi alle 15 nella nella chiesa S. Maria Degli Angeli, a Troina, i funerali di Salvatore Costantino, ex sindaco di Troina. Tanti gli attestati di cordoglio per Costantino, rappresentante della Destra ennese che ha ricoperto tanti incarichi pubblici nella sua città.