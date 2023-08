Tensione al Palio dei Normanni, uomo picchia 2 poliziotti e viene fermato

Si sono vissuti momenti di tensione al Palio dei Normanni quando un uomo si sarebbe scagliato contro un agente di polizia per il servizio di ordine.

Aggressore è di Barrafranca

L’aggressore, secondo quanto riportato da Piazza in diretta, avrebbe voluto forzare il cordone di sicurezza, presumibilmente il suo obiettivo sarebbe stato di assistere più da vicino alla manifestazione e così avrebbe fatto un tentativo. L’uomo, originario di Barrafranca, si era recato a Piazza Armerina, in compagnia della famiglia.

Poliziotti aggrediti

Il poliziotto lo avrebbe respinto, spiegandogli che non era possibile assecondare i suoi desideri ma di fronte alla risolutezza dell’agente il presunto aggressore si sarebbe scagliato fisicamente, infliggendo un ceffone ma, stando ad autorevoli fonti delle forze dell’ordine, avrebbe anche colpito un altro poliziotto. Ci sono stati momenti di concitazione per via della presenza di molte persone, fatto sta che, nel volgere di qualche secondo, quell’uomo è stato bloccato e fermato.