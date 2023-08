Le parole di Dolce sui giovani fannulloni, ex sindaco Nicosia, “in politica è peggio”

“Voi giovani siciliani siete fannulloni senza dignità…” ha detto nelle settimane scorse lo stilista siciliano Domenico Dolce, innescando un vespaio di polemiche ed ondate di indignazioni. Sulla vicenda ha scritto a ViviEnna l’ex sindaco di Nicosia, Piergiacomo La Via, che offre il suo punto di vista anche alla luce della situazione giovanile riguardante il territorio ennese.

Il merito della questione sollevata da Dolce

“Non amo Dolce né Gabbana né i personaggi del mondo della moda e dello spettacolo né le influencer che si impongono all’attenzione delle masse giovanili prospettando valori fallaci (il taglio dei capelli, il vestito attillato color carne, il costume fashion), in definitiva utili solo alle strategie di marketing dei brand. Sono d’accordo però con il “merito” della questione”

“I giovani preferiscono l’ascensore alle scale”

“Ossia con la “predica”, senza guardare – prosegue La Via – da quale pulpito essa è venuta. Un mio caro amico, persona molto intelligente, qualche anno più di me, anche lui professionista e con un vissuto politico, ha coniato una metafora a mio avviso molto efficace. Riferito alle giovani generazioni, sostiene che “la gran parte preferisce prendere l’ascensore anziché salire le scale”.

“La metafora – scrive La Via – mi ha colpito molto perché in effetti è così. Centra il problema. La voglia di arrivare e di arrivare subito, ti porta a scegliere la scorciatoia, la strada apparentemente più facile e meno faticosa. Si apparentemente e solo apparentemente, lo sottolineo, l’ascensore ti fa arrivare all’istante, ma non ti fa conoscere il sudore e il sapore delle fatiche”

Il lavoro e la politica

La Via analizza altri aspetti, tra cui quelli legati al mondo del lavoro e della politica.

“Senza voler generalizzare, purtroppo oggi in tanti nel mondo giovanile preferiscono l’ascensore alle scale. La scorciatoia alla strada più ardua e più difficile. Nel mondo del lavoro, ripeto, senza fare di tutta l’erba un fascio, ognuno si limita al “compitino” e nessuna delle professioni che un tempo si vivevano come “missione”, quali quella del medico, dell’avvocato, del professore o del magistrato, viene più esercitata come tale”

“Nella politica ancora peggio. Pochi i valori. Assenti le ideologie. Cattivi maestri che legittimano la domanda “chi c’è pimmìa ?”, distribuendo briciole e prebende. E che anzi, demagogicamente, propongono una vasta scelta di “ascensori” da utilizzare” dice La Via.

“Dolce non ha tutti i torti”

“E pur tuttavia, debbo riconoscere, mio malgrado, che il Dolce, che come noi ha scelto di utilizzare le scale, nella sostanza non ha tutti i torti” afferma l’ex sindaco di Nicosia

“Fra l’altro, dopo quella battuta scontata – scrive La Via – e dal sapore qualunquistico, viene applaudito a scena aperta da una platea di giovani. Applaudito ovviamente solo perché porta quel nome. Se invece io o il mio amico -che non ci chiamiamo Dolce- avessimo detto o scritto “non state su fcbk e andate a lavorare”, gli stessi ragazzi forse non ci avrebbero buttato i pomodori in faccia, ma certamente ci avrebbero risposto: “ok boomer”.