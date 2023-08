Rendiconti finanziari, 8 Comuni inadempienti, arriva il commissario

I Comuni inadempienti della provincia di Enna che non hanno ancora approvato i Rendiconti di gestione finanziaria anno 2022, sono Agira, Calascibetta, Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa. A comunicarlo l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il quale ha già provveduto a nominare per i suddetti Comuni un commissario ad acta nella persona della dottoressa Daniela Leonelli.

La norma

Secondo la legge della regione siciliana, Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio precedente si approva ogni anno entro e non oltre il 30 aprile, e nell’ipotesi in cui l’Ente ne ometta o ritardi l’approvazione l’Assessorato, previa diffida, provvede a nominare il commissario per l’azione sostitutiva. Nonostante ciò, con nota protocollo l’ufficio ispettivo dell’assessorato competente, per i Comuni ancora

inadempienti, in data 7 giugno aveva concesso altri 30 giorni per l’approvazione dello strumento finanziario, trascorsi i quali, si sarebbe proceduto senza indugio a nominare il commissario ad

acta. Con medesima nota, analoga diffida è stata inviata pure ai Comuni interessati dal turno elettorale amministrativo del 28 e 29 maggio 2023, con l’avvertenza che in questo caso i termini dei 30

giorni decorrevano dalla data di perfezionamento degli adempimenti di prima adunanza del nuovo consiglio comunale.

I solleciti della Regione

Adempimenti che ben 8 Comuni della Provincia non hanno ancora eseguito, tanto che la Regione siciliana ha dovuto nominare la dottoressa Daniela Leonelli per l’approvazione dello strumento

finanziario. Il commissario ad acta una volta insediatasi procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, dando successivamente corso all’insediamento presso l’Ente. Altre norme in materia sono richiamate dalle leggi di natura finanziaria della Regione.

La situazione a Valguarnera

Ai commissari spetta l’indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute il cui onere complessivo è a carico degli Enti inadempienti. Per quanto riguarda il Comune di Valguarnera, il presidente del Consiglio Enrico Scozzarella ha sollecitato nei giorni scorsi il segretario generale, il responsabile del SEF, i capi settori ed il sindaco a predisporre con immediatezza gli atti inerenti il rendiconto 2022, portando a conoscenza pure che il termine ultimo prorogato dal Ministero dell’Interno per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è il 15 settembre 2023.

Rino Caltagirone