Lutto nel giornalismo, è morto Natale Bruno

E’ morto questa notte, stroncato da un malore, Natale Bruno, volto storico di Telecolor, l’emittente televisiva catanese, cronista dell’AGI e del quotidiano La Repubblica, amico e collega di BlogSicilia, la testata regionale, edita da SiciliaOnDemand, famiglia a cui appartiene ViviEnna. Cronista di razza, Natale Bruno, 59 anni, è morto la notte scorsa.

Il ricordo dell’editore

A ricordare l’amico e collega è l’editore di BlogSicilia.it Biagio Semilia “Natale Bruno ha avuto un ruolo rilevante nella crescita – dice Semilia – del nostro quotidiano online. È stato un amico vero di questo giornale, un collaboratore serio e affidabile, una figura sempre pronta a mettersi a disposizione per un sogno lontano che abbiamo coltivato in comune, quello di essere protagonisti di un giornale online indipendente e profondamente credibile. La sua mancanza lascia un vuoto incolmabile. Natale, che covava una grande passione per il calcio, legato ai colori dell’Inter, era un grande professionista, una persona per bene come poche se ne possono incontrare in tutto il mondo dell’informazione regionale siciliana”.

Una colonna dell’informazione

“Avevo parlato con Natale non più di un paio d’ore prima come tanti altri colleghi – ricorda il direttore di BlogSicilia Manlio Viola – la notizia mi ha raggelato. Mancherà il suo modo di fare e di essere. Le sue tante esperienze, la sua presenza sul campo ne hanno fatto per anni una colonna importante e fondamentale dell’informazione siciliana non solo a Catania”.

“Sempre sul pezzo”

“Il ricordo di Natale – dice il direttore di ViviEnna, Gaetano Scariolo – è quello di un cronista sempre sul pezzo, non c’erano notizie riguardanti Catania e la sua provincia che gli sfuggissero, allo stesso tempo era rapido nel fornirle senza essere superficiale”.

I funerali

Lascia la mamma Teresa e la compagna Santa. I funerali si terranno domani nella Chiesa Madre di Misterbianco alle 17. L’editore di ViviEnna, la direzione e la redazione di ViviEnna si stringono alla famiglia e agli amici in un abbraccio affettuoso.