Fondi Pnrr ad Enna, il Pd, “persi 39 milioni”

La provincia di Enna ha perso 39 milioni di euro previsti dal Pnrr. Lo afferma il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo che fornisce un elenco dettagliato delle opere penalizzate dal taglio.

Le opere nell’Ennese con il Pnrr

“ 20 milioni per la rigenerazione urbana; -9 milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; – 9 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità; -1 milione per la gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico” si legge nel report del Pd.

“Occasione mancata per la Sicilia”

“Il PNRR è un’occasione mancata per la Sicilia. Il fallimento (dell’ennesima occasione mancata) è nei numeri e nei dati elaborati dal Partito Democratico Sicilia che, fin dall’inizio, monitora lo stato di attuazione del Piano” precisa Barbagallo.

L’elenco delle altre province

Il Pd ha fornito i suoi dati relativi alle altre province della Sicilia penalizzate dal taglio del Pnrr.

Catania, -369 milioni di euro: -185 milioni per i PUI; -86 milioni per la rigenerazione urbana; -58 milioni per per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; -27 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità; – 8 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; -5 milioni per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;

Palermo, -359 milioni di euro: -198 milioni per i PUI; -60 milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; -54 milioni per la rigenerazione urbana; -23 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; -14 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità; -7 milioni per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano; -2 milioni per la gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico.

Messina, -274 milioni di euro: – 132 milioni per i PUI; – 71 milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; -3 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; -28 milioni per la rigenerazione urbana; -25 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità. -16 milioni per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;

Agrigento, – 95 milioni di euro: -25 milioni per milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; – 1 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; -47 milioni per la rigenerazione urbana; – 17 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.- 5 milioni per la gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idrogeologico.

Siracusa, -92 milioni di euro: -56 milioni per la rigenerazione urbana; -23 milioni per per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; -7 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; -5 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

Ragusa, -80 milioni di euro: -24 milioni di euro: -18 milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; -2 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; -51 milioni per la rigenerazione urbana; -4 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

Trapani, – 75 milioni di euro: -19 milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; -73 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; – 46 milioni per la rigenerazione urbana; -6 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.Caltanissetta, -62 milioni di euro: -18 milioni per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni; – 3 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie; – 30 milioni per la rigenerazione urbana; – 10 milioni per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità