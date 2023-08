La Casa du masser ad Aidone, un salto nel passato contadino

Per chi volesse trascorrere una domenica fuori porta, in quest’ultimo scampolo di agosto, gli itinerari del patrimonio storico-archeologico-artistico pongono Morgantina ed il museo archeologico di Aidone al primo posto nella visita culturale, proponendo ai visitatori la città siculo-greca (Morgantina) intatta nella sua agorà ma anche la documentazione, attraverso i reperti esposti al museo, degli usi e costumi delle popolazioni che la dominarono.

Casa du masser

Aidone però non è solo Morgantina e museo, è anche altro. Distaccandosi dal consueto percorso o volendolo integrare, una tappa sicuramente da non perdere è quella della “Casa du masser”, nel quartiere di San Lorenzo, via Re Martino. La casa era un tempo di proprietà del massaro (contadino) Lorenzo Pittà (1848-1935), bisnonno materno di Vittorio Lingenti che l’ha ricevuta in eredità e dove erano conservati tantissimi oggetti e attrezzi agricoli del tempo.

La cultura contadina

E’ stata l’intuizione del compianto presidente Nuccio Lo Monaco dell’associazione “I custodi della terra” a sollecitare Lingenti a destinare i numerosi cimeli alla fruizione pubblica realizzandovi un museo della civiltà contadina. Collocata dietro la prestigiosa ex chiesa Chiesa di San Domenico col particolare bugnato a punta di diamante (tappa anche questa da non perdere), la casa du masser è disposta su due piani (piano terra e primo piano), con nove stanze nelle quali sono esposti oggetti/arredo della stessa abitazione e attrezzi agricoli del tempo. Al piano terra insiste la stalla e una stanza da letto; accanto sono visibili i cannizzi, rudimentali recipienti in cui si conservava il grano; un forno a pietra, una cucina e la cantina. Al piano superiore, tra le varie stanze: la sala da pranzo e una cucina in muratura realizzata con materiale refrattario e piastrelle in ceramica bianca. Una cucina dell’800 che si potrebbe definire “di lusso”.

Le testimonianze

Tra i numerosi oggetti: la conca, a pilozza, a buffetta, la libreria e foto dell’epoca. Tante altre stanze ancora e reperti che destano interesse e curiosità, veramente da scoprire. Lingenti e i Custodi della Terra si mettono sempre a disposizione, in maniera gratuita, di quanti volessero visitare questa antica casa/museo. Basta andare sulla pagina facebook “ a casa du masser”; lì si può trovare il recapito telefonico per contattare gli interessati e prenotare una visita.

Angela Rita Palermo