Furto alla scuola elementare di Pergusa, rubato albero di Plastic free

Furto nell’area dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese di Pergusa. Secondo quanto denunciato dall’associazione Plastic Free, è stato rubato uno degli alberelli piantati tempo fa, insieme ai ragazzi del comitato “Lakers, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente.

“Un gesto ignobile”

“Tale notizia non può che averci stupito e scosso in senso negativo, in quanto riteniamo tale gesto ignobile, ancora di più perché inflitto contro una comunità fatta di bambini, che avevano accolto con entusiasmo la messa in dimora degli alberelli e che quotidianamente se ne prendevano cura” spiegano Giuseppe Piazza, referente per la provincia di Enna Plastic Free e Francesca Paola Schillaci, delegata per il Comune di Enna.

Nuove azioni di sensibilizzazione

“Queste notizie ci rendono ancora più consapevoli che c’è ancora tanto da lavorare e ci motivano ancora di più nell’intraprendere nuove azioni di sensibilizzazione, soprattutto tra i più piccoli per educarli ad un senso civico che manca alle generazioni che li stanno precedendo e che si macchiano di gesti così miserabili” concludono i due responsabili di Plastic Free.