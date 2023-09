Enna, politica senza leader, pallino in mano a Cuffaro e Lombardo

Conosciute anche le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha assolto il leader del Movimento per l’autonomia, il rientro di Raffaele Lombardo nell’arena politica è scontato, come scontato appare il ruolo di Totò Cuffaro nella politica siciliana.

L’assenza di nuovi leader

I due fuoriclasse, lasciate alle proprie spalle le rispettive vicende giudiziarie (uno per essere stato riabilitato dopo avere scontato la pena e l’altro per assoluzione) stanno facendo la differenza in un contesto nel quale i veri leader difettano in tutte le attuali forze politiche. In attesa che la sinistra siciliana si svegli dal lungo letargo, lo spazio politico in cui i due leader stanno puntando è quello del centro moderato solo in parte occupato da Forza Italia.

Renzi verso Cuffaro-Lombardo, Lega sulle secche

Prove tecniche di dialogo si registrano nel partito di Renzi, sempre più affascinato dalla capacità attrattiva dei due leader siciliani. A destra, la parte del leone spetta certamente al partito che esprime l’attuale Presidente del Consiglio visto che la Lega di Salvini non è riuscita a fare il salto di qualità.

Pd e Dc i più organizzati ad Enna

Al contrario, in provincia di Enna il partito più organizzato rimane il PD, segue la nuova Democrazia Cristiana di Cuffaro e tutti gli altri sono in fase di organizzazione. Nel campo di sinistra, l’inconsistenza di Italia Viva e la dissoluzione del Movimento 5 Stelle contribuiranno non poco a scoraggiare una prossima competizione elettorale tra centrodestra e centrosinistra. A destra l’unico partito che si sta mobilitando per dotarsi di un’organizzazione congressuale è Fratelli d’Italia.

A fronte di una Lega che non da segni di vitalità, Forza Italia ed MPA rimangono invece ancorati al tradizionale modello degli eletti e delle cooptazioni. Il governo del MPA rimane infatti nelle salde mani della famiglia Colianni, mentre Forza Italia è necessariamente affidata alla veterana Luisa Lantieri che, notoriamente, non spicca per generosità politica.

Il lento cambio generazionale

Il lento ricambio generazionale, che pure si registra in quasi tutte le forze politiche, non sembra capace di generare nuovi leader Nella sala comandi della politica siciliana siedono ancora oggi solo esponenti che molleranno la presa solo per raggiunti limiti d’età.

Massimo Greco