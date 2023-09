Libero Consorzio senza guida, scaduto il mandato del Commissario

Da ieri 1 settembre 2023 il Libero consorzio comunale di Enna è sprovvisto di legale rappresentante visto che il Commissario straordinario (Di Fazio), nominato e più volte prorogato dalla Regione, ha cessato le proprie funzioni il 31 agosto. Su specifica disposizione del legislatore regionale, i prossimi Commissari saranno individuati tra i dirigenti dell’Amministrazione regionale in servizio. In sostanza, il dirigente regionale che sarà incaricato Commissario, sarà distratto dalle proprie funzioni istituzionali per dedicarsi anche al governo dell’ente territoriale di area vasta, nelle more dell’annunciata contro riforma finalizzata a reintrodurre l’elezione diretta degli organi di governo dell’ente stesso.

Un incarico sottovalutato

E’ evidente la sottovalutazione operata dal legislatore siciliano nei confronti della dirigenza regionale nel considerare un siffatto impegno al pari di un incarico minimale e saltuario tipico dei commissariamenti ad acta. Ora, mentre il Commissario ad acta è, nella maggior parte dei casi, un dirigente dell’amministrazione regionale che si sostituisce all’organo di governo locale per l’adozione di uno specifico atto amministrativo, il Commissario straordinario, oltre ad avere la rappresentanza istituzionale dell’ente, si sostituisce in toto a tutti i suoi organi di governo.

Le distrazioni del dirigente regionale

Per il caso in specie del Libero consorzio comunale, il Commissario straordinario sostituisce i due organi che esprimono il governo dell’ente di area vasta e cioè la Giunta esecutiva e il Presidente che in Sicilia, occorre qui ricordare, esercita tutte le funzioni residuali. Un importante carico di lavoro che non può essere certamente curato da un dirigente regionale in servizio nei propri ritagli di tempo.

Le nomine della politica

Se appare evidente che la scelta fatta dal legislatore regionale sia stata animata solo dalla volontà di “sbarazzarsi” di qualche ingombrante Commissario nominato dal precedente governo presieduto da Nello Musumeci, tali nomine, compresa quella prevista per il Libero consorzio comunale di Enna, saranno verosimilmente fatte dal nuovo Governo regionale la prossima settimana, dopo il vertice di maggioranza previsto per il prossimo lunedì 4 settembre.

