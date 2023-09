Assoro, celebrata festa della Protezione civile

Si è celebrata ad Assoro la festa della protezione civile a cui hanno preso parte anche diverse associazioni di volontariato dei Comuni vicini, tra cui Calascibetta, Cerami, Nissoria, Centuripe, Valguarnera, Agira.



“Presenti anche il direttore del dipartimento regionale di protezione civile Ing. Cocina a testimoniare l’importanza del lavoro dei volontari della Monte la Stella, che ha anche voluto prendere impegni importanti per la nostra Associazione di volontariato” spiega il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo



“Grazie anche alla presenza dell’architetto Fulco responsabile provinciale della dipartimento di protezione civile, sempre presente, con cui nel corso degli anni si è costruito un proficuo rapporto di collaborazione.

Un evento importantissimo per la nostra associazione di volontariato e per la nostra comunità, che anche i cittadini con la loro numerosa presenza hanno saputo onorare” conclude il sindaco.