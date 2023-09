Cantieri di lavoro, Valguarnera parteciperà all’avviso della Regione

E’ stato deliberato dalla Giunta Comunale di Valguarnera un atto di indirizzo per partecipare all’avviso della Regione siciliana inerente i cantieri di lavoro. Bando già scaduto il 9 settembre. La Giunta ha segnalato alla Regione la costruzione dei marciapiedi di tutto il villaggio Aldisio nonché il ripristino del basolato di via Alfieri (tratto via Sant’Elena- via Mazzini).

Le priorità della Regione

La Regione, visto le poche risorse disponibili, ha fatto sapere che darà priorità ai Comuni in regola col sistema Caronte, un sistema che permette di verificare la coerenza con la programmazione strategica ed operativa, la gestione finanziaria degli interventi ed eventuali criticità nonché ai Comuni che abbiano ultimato e collaudato nei lavori svolti gli ultimi cantieri di lavoro. E da questo punto di vista- fa sapere la sindaca Draià- il Comune è in regola con quanto richiesto dalla Regione.

Rino Caltagirone