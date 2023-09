Giallo a Leonforte, trovato cadavere in un pozzo

E’ giallo a Leonforte per il ritrovamento di un cadavere che si trovava in un pozzo profondo circa 7 metri in contrada San Giovanni Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna a recuperare la salma dopo una segnalazione. Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Enna, sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Leonforte, impegnati nell’identificazione della vittima e nella scoperta delle cause del decesso.