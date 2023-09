Candidati esclusi dal corso Tfa, Tar accoglie ricorso

Il Tar di Catania ha accolto il ricorso di 8 aspiranti docenti che erano stati esclusi ad una prova scritta finalizzata all’ammissione al corso di formazione sul Tirocinio formativo attivo per l’anno 2022-2023 che si svolgono nell’Università Kore di Enna. Ne dà notizia il difensore dei ricorrenti, l’avvocato Ubaldo Musurra, per il quale i candidati dopo aver partecipato alla prova preselettiva, in un primo momento, erano stati ammessi.

La tesi della difea

Secondo quanto indicato dallo stesso legale, l’Università “ravvisando una domanda caratterizzata da ambiguità poichè presentava due risposte corrette su cinque possibili (in particolare, le risposte corrette erano la A) e la B), piuttosto che attribuire il punteggio di 0,5 punti a tutti coloro che avevano indicato le suindicate risposte, come da disposizioni del Cineca (Ente che si è occupa della somministrazione dei quesiti e della gestione del test) attribuiva il punteggio di 0,5 a tutti i candidati, a prescindere da come avessero risposto” si legge nel documento della difesa.

Il pronunciamento del Tar

Il Tar ha “ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione di parte ricorrente, con riserva, alle prove scritte da organizzarsi in via suppletiva dall’Università resistente e di disporre il prefato incombente istruttorio a carico del medesimo Ateneo”.