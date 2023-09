Ex provincia, il commissario di Enna è Madonia

E’ la dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Carmen Madonia il commissario per il Libero consorzio di Enna nominato dal presidente della Regione. Renato Schifani.

Le altre nomine

Contestualmente, sono stati indicati gli altri 6: ad Agrigento è stato designato il capo dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Giovanni Bologna; a Caltanissetta il responsabile dell’Arit, l’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica Vitalba Vaccaro; a Ragusa dirigente generale del dipartimento dell’Ambiente Patrizia Valenti; a Siracusa quello dei Beni culturali Mario La Rocca; a Trapani, infine, quello del Turismo, Maria Concetta Antinoro.

Sono tutti dirigenti regionali

Sono tutti dirigenti generali della Regione in servizio, in attuazione della nuova normativa approvata dall’Ars. “Non era possibile – sottolinea il presidente Schifani – aspettare oltre. È mio dovere assicurare una guida alle sei ex Province, i cui vertici sono scaduti già da due settimane. La scelta è caduta su alcuni dei dirigenti generali in servizio di provata esperienza, ai quali ho chiesto un ulteriore impegno, oltre all’attuale carico di lavoro che hanno come capi dei rispettivi dipartimenti”.