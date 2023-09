Forza Italia, Amoruso commissario di Nicosia

Carmelo Amoruso è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia di Nicosia su decisione del commissario provinciale azzurro di Enna, Luisa Lantieri. “Una designazione – si legge nella nota della parlamentare regionale – nell’ottica delle riorganizzazione politica del territorio”.

“Nomina in momento delicato per Nicosia”

“La mia nomina a commissario comunale di FI, arriva in un momento particolarmente – dice a ViviEnna Carmelo Amoruso – delicato per la vita politica e amministrativa di Nicosia. L’auspicio e che pur nel pieno rispetto delle posizioni e delle diverse visioni esistenti nel consiglio comunale e nei rapporti tra consiglio e amministrazione, si ritorni ad un dialogo sereno e costruttivo su progetti e programmi che, sono quelli che più direttamente riguardano e interessano ai cittadini. La nomina mi concede una fiducia per la quale ringrazio la deputata regionale Luisa Lantieri”.